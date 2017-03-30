Настасе обвинил Серену Уильямс в употреблении допинга

Экс-первая ракетка мира, капитан сборной Румынии в Кубке Федерации Илие Настасе прокомментировал дисквалификацию россиянки Марии Шараповой за нарушение антидопинговых правил.
«Конечно, имидж России в спорте сильно пострадал из-за допинга, но это же можно сказать и о Серене Уильямс. Посмотрите, как она выглядит. В любом случае, американцев никто не проверяет на допинг. Если бы правда о допинге в США всплыла, то исчезли бы крупные спонсоры и, как следствие, большие соревнования. Представляете, что бы тогда было?», — приводит слова Настасе Evenimentul Zilei.