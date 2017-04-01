Конта завоевала титул на турнире в Майами, обыграв Возняцки

Британка Йоханна Конта (10) в финальном матче турнира в Майами в двух сетах победила датчанку Каролину Возняцки (12) со счётом 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. Конта 5 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету Возняцки один эйс, три двойные ошибки и три брейка.
Конта завоевала третий титул WTA в карьере, второй – в 2017 году. В обновлённом рейтинге WTA британка поднимется на седьмое место. Возняцки проиграла третий финал в 2017 году.