Лучич-Барони сыграет с Крунич в первом круге турнира в Чарльстоне

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Чарльстоне. В частности, сербка Александра Крунич (Q) в первом круге сыграет с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони (11).
Чарльстон. Женщины. Распределение победительниц квалификации по основной сетке
Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай, Q) — Шелби Роджерс (США).
Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 11) — Александра Крунич (Сербия, Q).
Айша Мухаммад (США, Q) — Фанни Столлар (Венгрия, Q).
Ана Богдан (Румыния, Q) — Елена Остапенко (Латвия).
Дуань Инъин (Китай) — Анастасия Родионова (Австралия, Q).
Софья Кенин (США, Q) — Бетани Маттек-Сэндс (США, WC).
Кристина Кучова (Словакия) — Сильвия Солер-Эспиноса (Испания, Q).