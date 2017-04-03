Финн Хенри Континен возглавил парный рейтинг ATP, который был опубликован 3 апреля. Лучший из россиян, Михаил Елгин, располагается на 71-й позиции.
Рейтинг WTA. Парный разряд. 3 апреля
1 (2). Хенри Континен (Финляндия) — 7700.
2 (3). Джон Пирс (Австралия) — 7560.
3 (4). Боб Брайан (США) — 7430.
3 (4). Майк Брайан (США) — 7430.
5 (1). Николя Маю (Франция) — 6930.
6 (9). Марсело Мело (Бразилия) — 6880.
7 (6). Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6455.
8 (7). Джейми Маррей (Великобритания) — 6430.
9 (8). Бруно Суарес (Бразилия) — 6430.
10 (12). Иван Додиг (Хорватия) — 5055.
…
71 (71). Михаил Елгин (Россия) — 1162.