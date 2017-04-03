Гилберт: шансы Федерера завершить год на вершине рейтинга больше 50%

Бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года в Сеуле Брэд Гилберт оценил шансы швейцарца Роджера Федерера завершить год в статусе первой ракетки мира. В новом рейтинге уроженец Базеля занимает четвёртую строчку.
«На данный момент шансы Федерера завершить год на вершине рейтинга больше 50%. Если взглянуть на положение Джокера и Маррея, то кажется, что в этом сезоне всё сведётся к борьбе Роджера и Рафы.
Роджер пять раз завершал год на первой строчке рейтинга, и четыре из этих пяти раз возглавлял гонку после турнира в Майами. Он может закончить сезон на вершине, если выиграет один из трёх оставшихся турниров „Большого шлема“, что, конечно, возможно. Он входит в число семи величайших спортсменов всех времён наряду с Майклом Джорданом и Томом Брэйди», — цитирует Гилберта официальный сайт тура.