Лучич-Барони: немногие знают, что грунт, пожалуй, моё любимое покрытие

Хорватка Мирьяна Лучич-Барони поделилась впечатлениями после победы на старте турнира в Чарльстоне над сербкой Александрой Крунич со счётом 6:1, 4:6, 6:3.
«Первый матч на грунте — это всегда непросто, а особенно когда на подготовку была всего пара дней. Очень сложно сразу прочувствовать это покрытие и понять, как нужно изменить своё передвижение по корту по ходу розыгрышей.
Я не так сильно изменила стиль своей игры, но некоторые вещи нужно было поменять. Важно было сохранять терпение, стараться больше открывать корт и скользить. Но в целом я придерживалась своего стиля.
Матч с Алекс получился очень сложным. Я довольна тем, как сражалась за победу в концовке.
Мне нравится играть на грунте. Немногие знают, что это, пожалуй, моё любимое покрытие. Я выросла на красном грунте и обожаю скользить и играть на этом покрытии. В прошлом я уже добивалась отличных результатов на грунте. Надеюсь, моя отличная форма сохранится», — цитирует Лучич-Барони официальный сайт тура.