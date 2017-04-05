Джокович: мне повезло провести шесть лет на чрезвычайно высоком уровне

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович, отказавшийся от участия в турнире серии «Мастерс-1000» в Майами из-за травмы локтя, признался, что старт сезона получился неудачным, и поделился ожиданиями от матча с Испанией в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Игры пройдут 7-9 апреля в Белграде.
«В последнее время я провёл не так много матчей, а они очень нужны, чтобы вернуться в форму. Я пропустил турнир в Майами и немногого добился в Индиан-Уэллсе, так что начало сезона получилось не идеальным. Мне повезло провести шесть лет на чрезвычайно высоком уровне и добиться невероятных результатов. Теперь же ситуация изменилась.
Мне был нужен отдых. Но я не расстроен, так как отлично провёл время со своей семьёй.
Сборная Испании — одна из самых успешных в истории Кубка Дэвиса. Их лучшие игроки не примут участия в матче, но мы не должны недооценивать эту команду», — цитирует Джоковича AP.