Сборная Франции досрочно вышла в полуфинал Кубка Дэвиса. Это стало известно после состоявшегося в субботу парного матча, в котором французыв четырёх сетах обыграли британцевсо счётом 7:6 (9:7), 5:7 7:5, 7:5. Теннисисты провели на корте 3 часа 20 минут. Французы шесть раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету британцев 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.Франция — Великобритания — 3-0.