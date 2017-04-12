Вердаско на двух тай-брейках переиграл Андерсона на старте турнира в Хьюстоне

Испанец Фернандо Вердаско (5) в первом круге турнира в Хьюстоне переиграл южноафриканца Кевина Андерсона со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 1 час 57 минут. 33-летний мадридец, занимающий 31-е место в рейтинге АТР, сделал 3 эйса и столько же двойных ошибок, а 30-летний представитель ЮАР, располагающийся на 67-й позиции в мужской табели о рангах, 8 раз подал навылет при 7 двойных. Оба игрока отыграли по 5 брейк-пойнтов из 6.
За выход в четвертьфинал Вердаско поспорит с аргентинцем Николасом Киккером.