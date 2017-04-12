Суарес-Наварро: играла агрессивно, когда получала шанс в матче с Боузрап

Испанка Карла Суарес-Наварро поделилась впечатлениями от победы над американкой Джулией Боузрап в первом круге турнира в Биле.
«Я старалась играть уверенно и стабильно в течение всего матча. Ключевое значение имело то, что я играла агрессивно, когда получала шанс. К тому же у меня хорошо работала подача.
Мне нравится этот турнир. Тут отличный центральный корт, раздевалка и отель. До теннисного центра всего 15 минут езды, так что всё очень удобно», — приводит слова Суарес-Наварро официальный сайт WТА.