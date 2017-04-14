Т.Надаль: Роджер не будет играть до «РГ»? Я бы предпочёл, чтобы так сделал Новак

Тони Надаль, дядя и тренер Рафаэля Надаля, оценил выступление племянника на старте сезона и прокомментировал решение швейцарца Роджера Федерера не выходить на корт до Открытого чемпионата Франции.
«Роджер лучше начал сезон, чем Рафа. В Майами нам немного не повезло в некоторых моментах. Федерер лучше действовал с точки зрения игры и тактики, он играл агрессивнее, особенно с бэкхенда.
Мы с Рафой походим к грунтовому сезону с большим энтузиазмом. Мы понимаем, что с каждым годом приходится всё сложнее, но хотим добиваться успеха. В любом случае начало года получилось лучше, чем мы ожидали. Жаль только, что на каждом турнире Рафе пришлось играть с Федерером.
Роджер не будет играть до „Ролан Гаррос“? Я бы предпочёл, чтобы так сделал Джокович», — цитирует Надаля TT Deporte.