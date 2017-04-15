Скьявоне: люди в Боготе любят теннис и уважают меня

Итальянка Франческа Скьявоне, переигравшая в полуфинале турнира в Боготе шведку Юханну Ларссон со счётом 7:5, 6:4, поделилась впечатлениями от достигнутого успеха.
«Сердцем я понимала, что могу дойти до финала, потому что я упорно работала ради этого. Когда ты усердно трудишься, то всё случается. Рано или поздно, но случается. Я рада, что сбылось и воплотилось в жизнь то, чего я хотела и что представляла. На прошлой неделе я проиграла Кербер в Монтеррее. Я была близка к победе, но тогда этого не произошло. Я рада, что это случилось здесь, в Боготе. Люди здесь уважают меня и любят теннис. Это действительно много значит для меня.
Я не чувствую давления, а просто стараюсь найти способ сыграть лучше и добиться победы. Хочу поблагодарить директора турнира в Боготе за „уайлд-кард“. Он поверил в меня, и я плачу ему за эту веру. Каждый матч получается очень трудным, но я иду к цели», — приводит слова Скьявоне официальный сайт WТА.