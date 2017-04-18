БТФ: Азаренко будет сидеть рядом со сборной в полуфинале Кубка Федерации

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко поддержит сборную Беларуси в полуфинале Кубка Федерации с голландками, находясь рядом с командой. Матчи пройдут 22-23 апреля в Минске. Азаренко, в декабре 2016 года родившая сына Лео, вернётся в тур на турнире в Стэнфорде (США), который пройдёт с 31 июля по 6 августа 2017 года.

«Виктория Азаренко входит в состав команды, поэтому, конечно, будет сидеть рядом со сборной и поддерживать во время полуфинального матча Кубка Федерации», — сообщает официальная страница Белорусской теннисной федерации в «Фейсбуке».

В состав сборной Беларуси вошли: Александра Саснович, Арина Соболенко, Ольга Говорцова, Вера Лапко.