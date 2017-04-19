В 12:10 по московскому времени начался матч второго круга турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в котором играют представитель Испании Пабло Карреньо-Буста (13) и россиянин Карен Хачанов. Ранее соперники не встречались. В рейтинге ATP от 17 апреля Хачанов располагается на 52-й позиции, Карреньо-Буста — на 19-й.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча:

Текстовая онлайн-трансляция матча Карреньо-Буста — Хачанов в Монте-Карло

Победитель этого противостоянии в третьем круге сразится с сербом Новаком Джоковичем (2).