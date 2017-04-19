Хачанов уступил Карреньо-Бусте во втором круге турнира в Монте-Карло

Россиянин Карен Хачанов не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, проиграв испанцу Пабло Карреньо-Бусте (13) со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. Первая ракетка России совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса и 6 брейков.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

Текстовая онлайн-трансляция матча Карреньо-Буста — Хачанов в Монте-Карло

За выход в четвертьфинал соревнований Карреньо-Буста поспорит со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (2).