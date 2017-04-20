Касаткина: на второй матч с Кербер я уже такая уверенная вышла

Россиянка Дарья Касаткина в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Шаховым рассказала, что для неё значат две победы над первой ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер. В 2017 году Дарья обыграла уроженку Бремена на турнирах в Сиднее и Дохе.

«Это дало мне много уверенности, особенно первая победа. На второй матч я уже такая уверенная вышла (смеётся). Уже знала, что делать. Первый матч она играла не очень хорошо, а во втором я сыграла намного лучше. Рада, что смогла одолеть Анжелику, потому что она очень неприятный соперник. Она всё перебивает на твою сторону, все мячи догоняет, по линии очень опасно может ответить, причём отовсюду может сыграть. Приятно, что я не просто смогла выиграть один раз, а ещё и подтвердила успех», — рассказала Касаткина.