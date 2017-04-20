Мойя: нельзя сказать, что Надаль силён только на грунте

Экс-первая ракетка мира испанец Карлос Мойя, входящий в тренерский штаб своего соотечественника Рафаэля Надаля, заявил, что считает выдающимися достижения своего подопечного на грунте и отметил его успехи на других покрытиях.

«Рафа может выиграть турниры в Монте-Карло, Барселоне и „Ролан Гаррос“ в 10-й раз. Мы уже привыкли к его победам, но раньше о таком никто и мечтать не мог. Повторить такое будет крайне сложно. Это не рядовое событие. Нельзя сказать, что Надаль силён только на грунте. Он выигрывал Australian Open и дважды Уимблдон и US Open. Но мы знаем, насколько важна грунтовая часть сезона для него», — цитирует Мойю El Espanol.