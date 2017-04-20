Джокович: каждая встреча с Надалем на грунте — тяжелейшее испытание

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович выразил восхищение достижениями испанца Рафаэля Надаля на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло. На счету уроженца Манакора 9 титулов на этом соревновании.

«Выиграть турнир девять раз — это невероятное достижение в любом виде спорта. А мы говорим об одном из лучших турниров мира. Рафу не случайно называют „королём грунта“. На этом покрытии он сильнее всех. Каждая встреча с ним на грунте — тяжелейшее испытание», — приводит слова Джоковича официальный сайт тура.