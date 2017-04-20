Чилич победил Бердыха и стал первым четвертьфиналистом турнира в Монте-Карло

Хорватский теннисист Марин Чилич (5) вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, обыграв чеха Томаша Бердыха (9) со счётом 6:2, 7:6 (7:0). Продолжительность встречи составила 2 часа. 28-летний уроженец Меджугорья, занимающий восьмую строчку в рейтинге ATP, 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 14 брейк-пойнтов. На счету Бердыха 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Чилич поспорит с победителем матча Энди Маррей (Великобритания, 1) — Альберт Рамос (Испания, 15).