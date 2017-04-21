Конта: моей мечтой всегда было стать первой ракеткой мира

Британская теннисистка Йоханна Конта, поднявшаяся на седьмое место в рейтинге WTA после победы на турнире в Майами и пропустившая соревнования в Чарльстоне из-за травмы правого плеча, призналась, что с детства мечтает стать первой ракеткой мира.

«Моей мечтой всегда было стать первой ракеткой мира, выигрывать титулы, быть на вершине. Я делаю всё, что в моих силах, чтобы это случилось. Я мечтала об этом с детства и продолжаю делать это сейчас. Думаю, пока я играю в теннис, мечта останется со мной. Мне нужно сосредоточиться на работе, чтобы выступать как можно лучше. Я всегда хотела стать лучшей версией самой себя», — цитирует Конту BBC.