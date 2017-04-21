Кузнецова получила в подарок футболку «Барселоны» из рук президента клуба

Российская теннисистка Светлана Кузнецова стала гостьей ежегодного приёма президента «Барселоны» Хосепа Марии Бартомеу. Первая ракетка России, занимающая девятую строчку в рейтинге WTA, в подарок получила футболку клуба со своей фамилией.

Уроженка Санкт-Петербурга призналась, что в футболе болеет за «Зенит» и «Барселону».

«Спасибо ФК «Барселона» и президенту клуба Хосепу Марии за приглашение и гостеприимство», — написала Кузнецова на своей странице в «Инстаграме».

За свою карьеру Светлана выиграла 17 турниров WTA в одиночном разряде.