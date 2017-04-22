Пуи: совру, если скажу, что не думаю о выходе в финал «Мастерса» в Монте-Карло

Француз Люка Пуи, переигравший в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло уругвайца Пабло Куэваса со счётом 6:0, 3:6, 7:5, поделился эмоциями от победы.

«Я до самого конца верил, что смогу выиграть. Даже уступая, я верил, что смогу переломить ситуацию. Я чувствовал напряжение, но соперник был в таком же положении. Я очень рад, что сохранил уверенную игру.

Если я скажу, что не думаю о выходе в финал, то совру. После поражений лидеров посева сетка стала открытой. Это отличный шанс как для меня, так и для Рамоса. Он играл очень хорошо и победил много сильных игроков, чтобы добраться до полуфинала. Это будет трудный матч», — приводит слова Пуи официальный сайт АТР.