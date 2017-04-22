Президент ITF: поведение Настаси было неприемлемым

Президент Международной федерации тенниса Дэвид Хаггерти прокомментировал инцидент с удалением капитана сборной Румынии Илие Настаси в матче его команды против сборной Великобритании в плей-офф второй группы Кубка Федерации.

«Такое поведение капитана команды Кубка Федерации неприемлемо. Ни игроки, ни официальные лица, ни журналисты, ни болельщики не должны подвергаться оскорблениям. Правильно, что господин Настаси не будет принимать дальнейшее участие в матче. Официальное расследование инцидента уже началось, и дисциплинарная комиссия ITF вынесет решение. Мы пока не можем давать комментарии по этому поводу, опережая результаты расследования», — приводит слова Хаггерти пресс-служба ITF.