Вихлянцева проиграла Остапенко в квалификации турнира в Штутгарте

Россиянка Наталья Вихлянцева во втором раунде квалификации турнира в Штутгарте уступила латвийке Елене Остапенко (2) со счётом 4:6, 3:6. Поединок продолжался 1 час 22 минуты. 20-летняя уроженка Волгограда, занимающая 78-е место в рейтинге WТА, реализовала 3 брейк-пойнта из 9 и проиграла 6 геймов на своей подаче.

За право сыграть в основной сетке Остапенко, которая располагается на 50-й позиции в женской табели о рангах, поспорит с американкой Дженнифер Брэди (8), переигравшей голландку Лесли Керкхове — 7:5, 6:2.