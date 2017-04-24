Россия опустилась на 5 мест в рейтинге Кубка Федерации, Беларусь — вторая

Сборная России в обновлённом рейтинге Кубка Федерации от 24 апреля опустилась с третьего на пятое место. Лидирует команда Чехи, второе место занимает сборная Беларуси, а замыкают тройку лидеров американки.
Напомним, что сборная России уступила команде Бельгии со счётом 2-3 в плей-офф первой Мировой группы турнира.
Кубок Федерации. Рейтинг от 24 апреля
1 (1). Чехия — 33 942,5.
2 (5). Беларусь — 14 580.
3 (7). США — 13 992,5.
4 (2). Франция — 12 925.
5 (6). Швейцария — 9 465.
6 (6). Германия — 8 392,5.
7 (8). Нидерланды — 7 732,5.
8 (3). Россия — 7 302,5.
9 (12). Бельгия — 5 990.
10 (9). Италия — 5 237,5.