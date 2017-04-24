Винчи: Шарапова может вернуться и без «уайлд-кард» и прочей помощи

Итальянка Роберта Винчи, которая стала первой соперницей россиянки Марии Шараповой, возвращающейся на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, поделилась ожиданиями от предстоящего матча первого круга на турнире в Штутгарте.

«Я довольна жеребьёвкой. Наверняка это будет интересный и сложный матч, но я счастлива. Сетка непростая, и я с волнением жду встречи с Марией. Её возвращение – это большое событие для неё и для всего тенниса. Но для меня это обычный турнир. Я готовлюсь точно так же, как и к другим турнирам. Я не буду думать, что играю против Марии, я постараюсь сконцентрироваться на своей игре.

Лично я не согласна с тем, что Марии предоставляют «уайлд-кард» на такие турниры, как здесь и в Риме. Она отличный игрок, и я ничего не имею против неё. Она заплатила за свои ошибки. Но я думаю, она может вернуться в игру и без специальных приглашений и прочей помощи, просто игрой. Не удивлюсь, если, сыграв в двух-трёх турнирах, она уже будет в топ-30. Не хочу думать об «уайлд-кард», а только о предстоящем матче. Знаю, что Мария важна для тенниса, WTA, что она прекрасный игрок, хороший человек, великий чемпион, но мне играть против неё в среду», — приводит слова Винчи пресс-служба турнира.