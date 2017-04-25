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Кар. Плишкова: без С. Уильямс теннису понадобится такая звезда, как Шарапова

25 апреля 2017, вторник. 19:46. Теннис

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала возвращение после дисквалификации россиянки Марии Шараповой, которая в первом круге турнира в Штутгарте сыграет с итальянкой Робертой Винчи.

«Я отвечала на вопросы насчёт участия Шараповой в этом турнире уже 50 раз, но, возможно, вас там не было. Определённо это отлично для этого турнира. И не только для этого, но и для всех последующих. Серена Уильямс сейчас прервёт карьеру, так что теннису определённо требуется такая звезда, как Шарапова. Так что я ничего не имею против неё», — приводит слова Плишковой пресс-служба турнира.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Каролина Плишкова Мария Шарапова Серена Уильямс
Новости. Теннис
25 апреля 2017, вторник
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26 апреля Мария Шарапова сыграет первый матч после отбытия дисквалификации. Каким получится возвращение?
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