Кар. Плишкова: без С. Уильямс теннису понадобится такая звезда, как Шарапова

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала возвращение после дисквалификации россиянки Марии Шараповой, которая в первом круге турнира в Штутгарте сыграет с итальянкой Робертой Винчи.

«Я отвечала на вопросы насчёт участия Шараповой в этом турнире уже 50 раз, но, возможно, вас там не было. Определённо это отлично для этого турнира. И не только для этого, но и для всех последующих. Серена Уильямс сейчас прервёт карьеру, так что теннису определённо требуется такая звезда, как Шарапова. Так что я ничего не имею против неё», — приводит слова Плишковой пресс-служба турнира.