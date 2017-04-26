Радваньска отказалась отвечать на реплику агента Шараповой в свой адрес

Польская теннисистка Агнешка Радваньска, активно выступавшая против предоставления «уайлд-кард» на турниры «Большого шлема» россиянке Марии Шараповой, в первом круге турнира в Штутгарте потерпела поражение от Екатерины Макаровой, упустив вполне возможный шанс сыграть с Шараповой на первом же турнире после возвращения экс-первой ракетки мира на корт после дисквалификации. По сетке Макарова вышла на победительницу встречи между Шараповой и итальянкой Робертой Винчи.

Несколько дней назад слова Радваньской о Шараповой, не сдержавшись, прокомментировал агент Марии Макс Айзенбад, заметивший, что отсутствие Шараповой на крупных соревнованиях даёт шанс польке выиграть турнир «Большого шлема». На пресс-конференции после поражения от Макаровой журналисты ждали ответа Радваньской на реплику Айзенбада, но полька была лаконична.

«Кто такой Макс? Кто этот человек? Такой комментарий? Не думаю, что вам нужны комментарии. Если вы знаете игроков, если вам известна ситуация, вы не будете комментировать. Нет смысла продолжать думать об одном и том же. Мне нечего добавить», — заявила Радваньска на пресс-конференции.