Глава WTA сделал выговор агенту Шараповой за слова о Возняцки и Радваньской

Глава WTA Стив Саймон сделал выговор агенту Марии Шараповой Максу Айзенбаду за его высказывания в адрес датчанки Каролины Возняцки и представительницы Польши Агнешки Радваньской, которые выступили против предоставления Шараповой «уайлд кард» после дисквалификации. Айзенбад назвал Каролину и Агнешку «посредственностями», которые не хотят видеть Шарапову в туре, так как «это их последний шанс выиграть турнир «Большого шлема».

Саймон подтвердил, что провёл беседу с Айзенбадом и напомнил агенту о его обязанностях. По информации Daily Mail, Макс получил выговор и другого наказания не последует.