Хачанов победил Куэваса и сыграет с Гоффеном на турнире в Барселоне

Россиянин Карен Хачанов во втором круге турнира в Барселоне оказался сильнее уругвайца Пабло Куэваса (11) со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). Теннисисты провели на корте 1 час 54 минуты. 20-летний москвич, занимающий 56-е место в рейтинге АТР, реализовал 2 брейк-пойнта из 6, проиграв 2 гейма на своей подаче. Хачанов дважды подал навылет и обошёлся без двойных ошибок, а его оппонент исполнил 1 эйс при 3 двойных.

За выход в четвертьфинал Карен поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном (5), переигравшим ранее грузина Николоза Басилашвили — 7:5, 6:0.