Роддик: Шарапова соответствует всем критериям получения «уайлд-кард»

Экс-первая ракетка мира американец Энди Роддик поддержал решение организаторов турниров WТА в Штутгарте, Мадриде и Риме предоставить «уайлд-кард» россиянке Марии Шараповой, отбывшей 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Я считаю, что „уайлд-кард“ надо давать людям, способным привлечь наибольший интерес к турниру и пройти далеко по сетке. Мария соответствует всем этим критериям. Так что я не вижу проблемы и не собираюсь критиковать турниры за то, что они поступают, руководствуясь своими интересами», — приводит слова Роддика Inside Tennis.