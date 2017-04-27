Винчи: мне было сложно сосредоточиться на игре с Шараповой

Итальянка Роберта Винчи прокомментировала своё поражение в первом круге турнира в Штутгарте от россиянки Марии Шараповой со счётом 5:7, 3:6. Для бывшей первой ракетки мира это была первая игра после окончания дисквалификации за употребление мельдония.

«Мария — прекрасная теннисистка. Я знаю, что она вернулась после долгого перерыва. Однако она возвращается не после травмы. Она тренировалась дома и сегодня действовала сосредоточенно и агрессивно. Я старалась как могла, но мне было нелегко, особенно на подаче. Мария всё время играла агрессивно. Вот и всё. Она играла хорошо и заслужила победу.

Мне было сложно сосредоточиться перед игрой. Конечно, ощущалось большое давление. В «Фейсбуке», «Инстаграме» я видела, что наш матч ставили на первый план. Мне было сложно концентрироваться на игре», — цитирует Винчи официальный сайт тура.