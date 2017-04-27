Лоренци одолел Стаховского и вышел в четвертьфинал турнира в Будапеште

Итальянский теннисист Паоло Лоренци (6) пробился в четвертьфинал турнира в Будапеште, одолев украинца Сергея Стаховского (LL) со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут. 35-летний уроженец Рима, занимающий 38-ю строчку в рейтинге ATP, 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету Стаховского 5 эйсов и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Лоренци поспорит с победителем противостояния Фабио Фоньини (Италия, 3) — Андрей Кузнецов (Россия).