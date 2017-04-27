Веснина уступила Суарес-Наварро во втором круге турнира в Штутгарте

Россиянка Елена Веснина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Штутгарте, проиграв испанке Карле Суарес-Наварро со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. Олимпийская чемпионка 2016 года трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 13 брейк-пойнтов. На счету представительницы Испании 4 эйса и 5 брейков.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

Текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Суарес-Наварро в Штутгарте

За выход в полуфинал Карла поспорит с либо с немкой Анжеликой Кербер (1), либо с француженкой Кристиной Младенович.