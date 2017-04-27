Шарапова: реакция на слова Бушар? Я намного выше этого

Россиянка Мария Шарапова, переигравшая во втором круге турнира в Штутгарте свою соотечественницу Екатерину Макарову со счётом 7:5, 6:1, заявила, что не думает о 15-месячной дисквалификации за допинг, а также отказалась комментировать слова канадки Эжени Бушар о том, что пойманные на допинге игроки не должны возвращаться в спорт.

«Это новая глава моей карьеры, я не вспоминаю о том, что было в последние 15 месяцев. Они уже в прошлом.

Прокомментировать слова Бушар? Я намного выше этого", — передаёт слова Шараповой корреспондент «Чемпионата» Мирон Гойхман.