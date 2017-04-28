Лукашенко наградил Азаренко орденом Почёта

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил белорусскую теннисистку Викторию Азаренко орденом Почёта, сообщает БелТА. За свою карьеру экс-первая ракетка мира в одиночном разряде завоевала два титула на турнирах «Большого шлема».

«Я часто говорю великим спортсменам, Вике говорил: то, что ты достигла высоты, — это хорошо. А теперь ты должна за руку привести хотя бы одного такого, как сама, воспитать и поднять его до этих вершин. Вот это подарок стране, когда ты сам совершил подвиг и ещё помог совершить такой же нескольким людям», — сказал Лукашенко.