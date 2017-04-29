Калинская за 3 часа победила Комардину в квалификации турнира в Праге

Россиянка Анна Калинская в первом раунде квалификации турнира в Праге оказалась сильнее своей соотечественницы Анастасии Комардиной со счётом 7:5, 4:6, 6:4. Поединок продолжался 3 часа 12 минут. За выход в финал отборочных соревнований 18-летняя теннисистка, занимающая 145-е место в рейтинге WТА, поспорит либо с болгаркой Изабеллой Шиниковой, либо с чешкой Денисой Аллертовой (8).

Ещё одна представительница России Виктория Каменская уступила хорватке Донне Векич (4) со счётом 2:6, 5:7, а Екатерина Александрова (5) проиграла бразильянке Беатрис Хаддад-Майе — 3:6, 5:7.