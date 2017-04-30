Хачанов в первом круге турнира в Стамбуле сыграет с Басилашвили

Стала известна сетка турнира АТР в Стамбуле. 20-летний россиянин Карен Хачанов в первом круге встретится с грузином Николозом Басилашвили, а соперником 34-летнего Михаила Южного станет хозяин корта Джем Илькель из Турции (WC).

Первая ракетка турнира, канадец Милош Раонич, за выход в четвертьфинал поспорит с победителем матча между венгром Мартоном Фучовичем (WC) и британцем Аляжем Бедене.

Ещё один россиянин, 24-летний Алексей Ватутин, пытается попасть в основную сетку турнира в Стамбуле через квалификацию.