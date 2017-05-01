Путинцева обыграла Петкович и встретится с Лепченко в Рабате

Пятая сеяная Юлия Путинцева из Казахстана в матче первого круга на турнире в Рабате в двух сетах обыграла немку Андреа Петкович со счётом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту. 22-летняя уроженка Москвы два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь из одиннадцати брейк-пойнтов. На счету 29-летней немки пять брейков и одна двойная ошибка.

За выход в четвертьфинал Путинцева сразится с Варварой Лепченко из США, которая в своём стартовом матче в трёх сетах обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 6:3, 1:6, 6:3.