Южный вышел во второй круг турнира в Стамбуле, обыграв 323-ю ракетку мира

Россиянин Михаил Южный в трёх сетах обыграл турка Джема Илькеля (WC) в матче первого круга на турнире в Стамбуле со счётом 3:6, 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 2 минуты. 34-летний москвич Южный, занимающий 88-е место в рейтинге АТР, два раза подал навылет и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету соперника россиянина, занимающего 323-е место в мировой классификации, два эйса, одна двойная ошибка и два брейка.

За выход в четвертьфинал Южный сыграет с победителем матча Борна Чорич (Хорватия, 7) — Душан Лайович (Сербия).