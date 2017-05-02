Сеппи уступил Себальосу в первом круге турнира в Мюнхене

Аргентинский теннисист Орасио Себальос вышел во второй круг турнира в Мюнхене, в трёх партиях сломив сопротивление итальянца Андреаса Сеппи со счётом 5:7, 6:2, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут. Орасио 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Себальос поспорит с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия, WC) — Филипп Кольшрайбер (Германия, 5).