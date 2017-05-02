Вихлянцева сыграет с Синяковой во втором круге турнира в Праге

Чешка Катержина Синякова (8) в первом круге турнира в Праге переиграла Данку Ковинич из Черногории со счётом 6:2, 4:6, 6:2. Продолжительность поединка составила 2 часа 11 минут. 20-летняя уроженка Градец Кралове, занимающая 39-е место в рейтинге WТА, реализовала 6 брейк-пойнтов из 20, проиграв 3 гейма на своей подаче. Катержина сделала по 4 эйса и двойных ошибки, а Данка 2 раза подала навылет при 8 двойных.

Во втором круге Синякова сыграет с россиянкой Натальей Вихлянцевой (Q), разгромившей ранее швейцарку Викторию Голубич — 6:1, 6:1.