Бачински разгромила Ларссон на старте турнира в Рабате, Бегу проиграла

Швейцарка Тимя Бачински (2) в первом круге турнира в Рабате разгромила шведку Юханну Ларссон со счётом 6:3, 6:1. Поединок продолжался 1 час 19 минут. Следующей оппоненткой 27-летней уроженки Лозанны, занимающей 27-е место в рейтинге WТА, станет американка Катрин Беллис.

Румынка Ирина-Камелия Бегу (6) потерпела поражение от немки Татьяны Марии — 3:6, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. За место в четвертьфинале 29-летняя представительница Германии, которая располагается на 104-й позиции в женской табели о рангах, поспорит с Ярославой Шведовой из Казахстана.