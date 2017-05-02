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Калинская и Вихлянцева проиграли на старте турнира в Праге в паре

2 мая 2017, вторник. 19:58. Теннис

Россиянка Анна Калинская и Наталья Вихлянцева в первом круге турнира в Праге (Чехия) в парном разряде проиграли немке Анне-Лене Грёнфельд и чешке Квете Пешке (2) со счётом 1:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 5 минут. За это время Анна-Лена и Квета сделали 7 брейков и проиграли 3 гейма на своей подаче.

Следующими оппонентками 31-летней Грёнефельд и 41-летней Пешке станут полька Паула Каня и аргентинка Мария Иригойен, обыгравшие чешку Еву Грдинову и украинку Надю Киченок со счётом 7:5, 2:6, [11:9].

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анна Калинская Наталья Вихлянцева
Новости. Теннис
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