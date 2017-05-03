Вихлянцева проиграла Синяковой во втором круге турнира в Праге

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева (Q) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Праге, уступив чешке Катержине Синяковой (8) со счётом 6:4, 4:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 7 минут. 20-летняя россиянка 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 7 брейков.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

Текстовая онлайн-трансляция матча Вихлянцева — Синякова в Праге

За выход в полуфинал Синякова поспорит с победительницей матча Барбора Стрыцова (Чехия, 3) — Люция Градецка (Чехия, Q).