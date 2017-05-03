Лепченко стала первой четвертьфиналисткой турнира в Рабате, одолев Путинцеву

Американская теннисистка Варвара Лепченко пробилась в четвертьфинал турнира в Рабате, в трёх сетах одолев представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (5) со счётом 1:6, 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут. Лепченко совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований 30-летняя уроженка Ташкента поспорит с победительницей противостояния Катрин Беллис (США) — Тимя Бачински (Швейцария, 2).