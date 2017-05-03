Беллис вышла в четвертьфинал турнира в Рабате, обыграв Бачински

Американка Катрин Беллис вышла в четвертьфинал турнира в Рабате, в трёх сетах обыграв швейцарку Тимю Бачински со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 7:5. Теннисистки провели на корте 3 часа 8 минут. 18-летняя Беллис, занимающая 59-е место в рейтинге WTA, 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 8 из 19 брейк-пойнтов. На счету 27-летней Бачински, находящейся на 27-й позиции в мировой классификации, 4 эйса, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в полуфинал она поспорит с выступающей за США уроженкой Ташкента Варварой Лепченко.