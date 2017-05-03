Дель Потро отказался от участия на турнире в Эшториле из-за смерти дедушки

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро накануне своего матча второго круга на турнире в Эшториле отказался от дальнейшего участия в соревнованиях после того, как получил печальное известие о кончине своего дедушки.

Пятый сеяный 5 мая должен был сыграть с американцем Райаном Харрисоном и уже приступил к тренировкам, но неожиданное известие заставило Дель Потро изменить планы.

“Я получил известие о кончине моего дедушки. Я возвращаюсь в Аргентину, чтобы быть со своей семьей, чтобы поддержать их в это трудное время. Спасибо Эшторил, мы увидимся снова!” – приводит слова Дель Потро пресс-служба турнира.