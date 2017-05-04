В 14:00 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Стамбуле, в котором сыграют серб Душан Лайович и россиянин Михаил Южный. Соперники встречались на турнире в Кицбюэле в 2015 году. Тогда победу одержал Лайович со счётом 6:3, 6:4. В рейтинге ATP Душан располагается на 84-й позиции, Михаил— на 88-й.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

Текстовая онлайн-трансляция матча Лайович — Южный в Стамбуле.

Победитель этого противостояния за выход в полуфинал поспорит либо с австралийцем Джорданом Томпсоном, либо с аргентинцем Диего Шварцманом.