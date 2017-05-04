Шварцман победил Томпсона и может сыграть с Южным на турнире в Стамбуле

Аргентинский теннисист Диего Шварцман (3) вышел в четвертьфинал турнира в Стамбуле, в двух сетах обыграв представителя Австралии Джордана Томпсона со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. 24-летний уроженец Буэнос-Айреса, занимающий 46-ю строчку в рейтинге ATP, трижды подал навылет и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и ни оного брейка.

За выход в полуфинал соревнований Шварцман поспорит с победителем матча Душан Лайович (Сербия) — Михаил Южный (Россия).